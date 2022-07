Carsten und sein Sohn Hendrik erzählen, dass am Montagmorgen in ihrer Pension ein starker Rauchgeruch bemerkbar war. Bildrechte: MDR/Martin Dietrich

Etwas mehr Glück hatten Carsten und sein Sohn Hendrik, die noch vor dem Wanderverbot unterwegs waren. Ihr ursprüngliches Ziel war das Prebischtor in der Böhmischen Schweiz in Tschechien. "Wir sind dann ausgewichen auf den Malerweg. Das war auch total schön."



Aber auch auf der deutschen Seite verfolgte sie der Brand. In ihrer Pension, wo sogar eine Freiwillige Feuerwehr untergebracht war, roch es am Morgen stark nach Rauch, erzählt der Vater. Am vergangenen Dienstag waren sie dann in Sebnitz. "Dort sind wir ausgestiegen und meine Fotos hatten alle so einen Gelbstich. Das war ganz extrem."