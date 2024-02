Die Trockenjahre ab 2018 und der anschließende Borkenkäferbefall brachten in der Sächsischen Schweiz viele Bäume zum Absterben. Insgesamt 2.000 Hektar Fichtenwald sind seitdem abgestorben.



Das Totholz machte daraufhin viele Wanderwege unpassierbar - so auch die Eulentilke im Nationalpark. Eine Spezialfirma aus Dohma bei Pirna hat nun auf einer Länge von 450 Metern entlang des Wanderweges rund 150 sturzgefährdete Bäume kontrolliert gefällt, wie die Nationalparkverwaltung mitteilte. Wanderer nutzen den Weg, um vom Nassen Grund im Kirnitzschtal in Richtung Wilde Hölle und Carolaaussicht zu gelangen.

Bildrechte: Sachsenforst/Hanspeter Mayr