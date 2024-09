Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag öffnen in Sachsen Hunderte Museen, Schlösser und historische Stätten ihre Tore. Einige davon auch auf der Festung Königstein: Neben einem ehemals verschlossener Bunker der DDR-Zivilverteidigung will die Festung auch den Verwaltungstrakt in der Georgenburg für Besuchende zugänglich machen, wie Maximilian Lehmann vom Besucherservice MDR SACHSEN sagt. "Der bleibt sonst verschlossen - aber auch hier gibt es wunderschöne Deckenmalereien, die wir im Zuge der Sanierung freigelegt haben", so Lehmann.