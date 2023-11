Bei der zweiten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Pirna am 17. Dezember treten voraussichtlich drei Kandidaten an. Zwei Bewerber des ersten Wahlgangs erklärten am Dienstag, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten. Das sind der Einzelbewerber André Liebscher und Ralf Wätzig, der für SPD und Grüne angetreten war. Sie erklärten, sie würden nun die Kandidatur von Kathrin Dollinger-Knuth von der CDU unterstützen. In der Vergangenheit habe es bereits im Stadtrat funktioniert, dass diese Partner gemeinsam kommunalpolitische Ziele ins Auge gefasst hätten, hieß es.

Bildrechte: Daniel Förster