Kurz vor Weihnachten hat eine dreiköpfige Familie , ein Elternpaar und ihr erwachsener Sohn, ihr Dach über den Kopf durch ein Feuer verloren. Bei den Löscharbeiten auf der "Panoramahöhe" in Berggießhübel wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Er rutschte auf Glatteis aus, musste den Einsatz abbrechen und kam in ein Krankenhaus, bestätigte Bürgermeister Thomas Peters MDR SACHSEN.

"So kurz vor Weihnachten ist das eine tragische Situation für die Familie. Als Gemeinde stehen wir mit der Familie in Verbindung und versuchen sie zu unterstützen", sagte der Lokalpolitiker am Mittwochabend. Für die Feuerwehrkamaraden sei es in diesem Jahr bereits das dritte Großbrandereignis in der Region: "Das belastet hier alle stark".