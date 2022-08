08:26 Uhr | Feuerwehrkräfte aus Chemnitz helfen in Sächsischer Schweiz

Am Montagmorgen sind 44 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen vom Feuerwehrtechnischen Zentrum in Chemnitz Richtung Pirna gestartet. Sie wollen ihre Kameradinnen und Kameraden in der Sächsischen Schweiz unterstützen.

07:38 Uhr | "Engmaschige" Kontrollen an Landesgrenze zu Sachsen

Die Löscharbeiten im Waldbrandgebiet bei Falkenberg gehen weiter. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte am Morgen, dass derzeit etwa 200 Einsatzkräfte im Einsatz seien. Ihre Aufgaben: Hitzeentwicklung im Boden weiter beobachten, letzte Glutnester ausfindig machen und löschen. Das Gebiet an der Grenze zu Sachsen solle weiter "engmaschig" kontrolliert werden, so der Landkreis Elbe-Elster.

07:28 Uhr | Massiver Löscheinsatz bis Ende der Woche in Böhmischer Schweiz

In der Böhmischen Schweiz betrifft der Großbrand derzeit eine Fläche von 1.060 Hektar Fläche. Im tschechischen Fernsehen CT sagte der Generaldirektor der tschechischen Feuerwehr, Vladimír Fleck, dass mindestens bis kommenden Freitag ein massiver Einsatz von Feuerwehrleuten notwendig sei. Am Wochenende waren 780 Feuerwehrleute im Löscheinsatz.

Die Dorfbewohner rufen mich immer wieder an und danken mir, sie sind glücklich. Marek Kny Bürgermeister von Jetřichovice zur Freigabe des Ortsteils Vysoká Lípa

Rund 500 Menschen mussten im Nationalpark Böhmische Schweiz ihre Häuser verlassen. Rund 100 Dorfbewohner von Vysoké Lípa konnten am Wochenende wieder zurück. Für die anderen evakuierten Orte gibt es laut Feuerwehr noch keine Freigabe. Zwar brenne es nicht in den Dörfern, aber die Einsatzkräfte benötigten den Platz für Einsatzgeräte, Hubschrauber und die Löschwasseraufnahme.

07:00 Uhr | Feuer im Boden und neue Brandstelle in Sächsischer Schweiz

"Die Feuer haben sich zwar nicht weiter ausgebreitet. Wir haben aber noch Feuer im Boden", sagte Landkreis-Sprecher Thomas Kunz am Morgen MDR AKTUELL zur Lage in der Sächsischen Schweiz. Am Großen Winterberg und im Zschand-Gebiet (ein Trockental und bekanntes Kletterrevier) sei man mit vielen Kräften dabei, den Boden umzuwälzen und einen Schaumteppich auszubringen. Damit solle verhindert werden, dass sich das Feuer weiter unterirdisch ausbreiten könne.

Kunz zufolge wurde am Sonntagabend bei einem Drohnenflug eine weitere Feuerstelle in 20 Metern Höhe entdeckt. Diese solle ab heute Vormittag mit Löschhubschraubern bekämpft werden. Aktuell seien rund 200 Kräfte im Einsatz. Im Laufe des Tages werde sich die Zahl der Einsatzkräfte 550 erhöhen.

06:41 Uhr | Örtliche Feuerwehr will ab Montag in Falkenberg wieder übernehmen

In Falkenberg will die Verbandsgemeindefeuerwehr ab heute Nachmittag die Einsatzleitung beim Großbrand vom Landkreis Elbe-Elster wieder in eigene Regie übernehmen. Das berichtet die "Lausitzer Rundschau". Am Wochenende waren demnach zumeist ortskundige Kameraden im Einsatz, um die Fremd-Einheiten aus anderen Teilen Brandenburgs zielgenau zu führen. Diese Fremdeinheiten sollen schrittweise abrücken, sagte ein Feuerwehrsprecher.

06:09 Uhr | Umfangreicher Einsatz bis mindestens Wochenmitte