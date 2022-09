In Pirna ist ein 20 Jahre alter Mann nach Reporterinformationen am Sonnabend mit einem Messer tödlich verletzt worden. Die Polizei bestätigte MDR SACHSEN einen schweren Vorfall, verweist für weitere Details auf die Staatsanwaltschaft Dresden.

Nach Informationen des Reporters starb der Jugendliche noch am Tatort in der Pirnaer Innenstadt. Ein etwa Gleichaltriger soll ihm ein Messer in den Unterleib gerammt haben und anschließend geflüchtet sein. Weitere anwesende Jugendliche hätten eine Polizeistreife alarmiert und den Beamten Hinweise zur Identität des mutmaßlichen Täters gegeben.