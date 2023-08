Ein zehnjähriges Mädchen ist am Mittwoch in Sächsischen Schweiz verunglückt. Reporterangaben zufolge stürzte das Kind beim Wandern durch die Felsen des Labyrinths bei Langenhennersdorf (Stadt Bad Gottleuba-Berggießhübel) etwa drei Meter in die Tiefe und verletzte sich. Die Bergwacht eilte zu Hilfe.