Die Feuerwehrleute können im Kampf gegen die Flammen in den Nationalparks auf Regen hoffen. Die ruhige Hochdruck-Wetterlage wird ab morgen durch ein Tief gestört. Das soll auch Sachsen und Tschechien Schauer und Gewitter bringen. Das Regengebiet zieht laut Deutschem Wetterdienst (DWD) tagsüber von Süden auf. Dabei sind Gewitter, Hagelschlag, Sturmböen und auch Starkregen möglich.

Im Nationalpark Sächsisch-Böhmische Schweiz können am Mittag und Nachmittag in einer Stunde um die 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Die Experten gehen davon aus, dass die stärkeren Regenmengen aber im Vogtland und Erzgebirge fallen werden. Dort seien in sechs Stunden bis zu 35 Liter Regen pro Quadratmeter möglich.