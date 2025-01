Der Prozess um den verheerenden Waldbrand in den Nationalparks Böhmische und Sächsische Schweiz im Sommer 2022 ist überraschend mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Die Schuld des Angeklagten Jiří L. sei nicht erwiesen, dass er für den großen Waldbrand verantwortlich ist, der am 23. Juli 2022 im Nationalpark Böhmische Schweis ausbrach. So entschied am Freitag das Landgericht in Ústí nad Labem. Es gebe weder direkte noch indirekte Beweise, bemängelte der Richter im Gespräch mit der Nachrichtenagentur CTK.