Im nordsächsischen Wermsdorf hat am Mittwochvormittag ebenfalls ein etwa ein Hektar großes Waldstück gebrannt. Das Feuer sei nun unter Kontrolle, sagte Bürgermeister Matthias Müller (CDU) MDR SACHSEN. Allerdings seien noch zahlreiche Glutnester im Boden, die weiter gewässert werden müssten. Die Kameraden hätten damit mindestestens noch bis zum Abend zu tun, so Müller weiter. Beteiligt seien nahezu alle Feuerwehren des Altkreises Oschatz. Wasser käme aus den Hydranten, aber auch aus dem nahe gelegenen Horstsee. Um Schaulustige fern zu halten, seien auch Straßen und Wege gesperrt worden.

Im Erzgebirgskreis hatte es am Dienstag in der Nähe des Marienberger Ortsteils Satzung einen Wald- und Torfbrand gegeben. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte er gegen 23 Uhr gelöscht werden. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in Hora Svatého Šebestiána in Tschechien ausgebrochen und hatte sich bis zu zwei Hektar an der deutsch-tschechischen Grenze ausgebreitet. Den Angaben zufolge waren rund 90 Feuerwehrleute im Einsatz. Mit Wärmebildkameras sichteten sie versteckte Glutnester. Außerdem gruben sie den Boden tief um.