Eine Pulverfabrik könnte auf dem Flugplatz bei Großenhain gebaut werden. Bis zu 800 Millionen Euro wolle der Rüstungskonzern Rheinmetall investieren, heißt es. Seit Ende März die Nachricht bekannt wurde , geht die Angst um in der Kreisstadt im Landkreis Meißen. "Wer hat gerne eine Sprengstoffbude vor der eigenen Haustür?", fragt Frank Sicker. Der Mann mit den stahlblauen Augen sitzt in einem frisch restaurierten Löschwagen, dessen Rot in der Sonne leuchtet. Es ist 50 Jahre alte sowjetische Technik, die Sicker über marode Betonbahnen steuert. Sein Lebensprojekt: Auf dem alten Militärflugplatz in Großenhain ist er seit über zwei Jahrzehnten bei der Freiwilligen Flugplatz-Feuerwehr.

An den ohrenbetäubenden Lärm der sowjetischen Düsenjäger erinnert sich Armin Benicke noch gut – und an die ständige Sorge, dass etwas passieren könnte. Der Rentner wohnt seit 40 Jahren in der Stadt. Jetzt sei die Angst zurück: "Wissen wir, was passieren würde, wenn ein Funke das zur Zündung bringt. Natürlich haben wir Angst, wirklich Angst." Benicke hat Angst vor einer existenziellen Zerstörung. Er hat mitverfolgt, was die massive Explosion in der libanesischen Hauptstadt angerichtet hat. Im August 2020 detonierten Tausende Tonnen Ammoniumnitrat – was zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden kann – und legten den Hafen von Beirut sowie Teile der Stadt in Schutt und Asche.