Rüstungsindustrie Mögliches Pulverwerk in Großenhain: Bundesregierung stellt Subventionen in Frage

Seit mehreren Monaten steht die Errichtung einer Pulverfabrik in Sachsen im Raum – mutmaßlich in Großenhain bei Riesa. In Gesprächen ging es vor allem noch um mögliche Subventionen. Die könnten nun anders aussehen als zwischenzeitlich gedacht.