Ein Mitarbeiter des Heims, der namentlich nicht genannt werden will, hatte MDR SACHSEN am Dienstag gesagt: "Die Stimmung der Mitarbeiter ist am Tiefpunkt". Emotional sei das für alle Beschäftigten sehr belastend. Um seine Zukunft sorge er sich dagegen weniger: "Kommt es zur Räumung des Heims, kann ich bereits am 1. Dezember in einer anderen Pflegeeinrichtung mit der Arbeit beginnen."