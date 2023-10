Das 8. jüdische Food-Festival "Gefilte Fest" in Dresden ist abgesagt worden. Das hat der Vorstand des gleichnamigen Vereins in Anbetracht der aktuellen Lage in Israel beschlossen, sagte Valentina Marcenaro MDR KULTUR. Zur Begründung heit es auf der Homepage, man könne "nach den beispiellosen Gräueltaten der Hamas, der akuten Bedrohung Israels und der katastrophalen Zustände in Gaza nicht einfach fröhlich kochen."

Bildrechte: MDR/Adina Rieckmann