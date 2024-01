Der hauptsächliche Einwand von Abrham bestehe darin, dass er keine Zustimmung zur Verwendung der Porträts seiner Mutter gegeben habe, sagt Anwalt Ales Rozehnal im Interview mit dem MDR-Korrespondenten im ARD-Studio in Prag. "Ich habe mich mit der Direktion des Schlosses Ende letzten Jahres in Verbindung gesetzt. Ich wollte, dass wir uns auf einige Regeln verständigen, so wie die auch zu Lebzeiten von Libuše Šafránková gegolten haben."



Das Schloss aber habe die Kommunikation mit ihm abgebrochen, sagt Rozehnal. "Es kam nur die Auskunft, dass im Souvenirshop keine Reklamegegenstände mit dem Abbild von Frau Šafránková verkauft werden, und damit war die Kommunikation am Ende."