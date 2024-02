In Meißen hat es am Freitag seit dem Morgen einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Ein 54 Jahre alter Mann hatte dort in seiner Wohnung in der Neugasse randaliert, Gegenstände auf die Straße geworfen und die angerückten Polizisten bedroht, teilte die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Zunächst redeten die Beamten den Angaben zufolge mit dem alkoholisierten Mann durch die Wohnungstür und forderten ihn auf zu öffnen.

Bildrechte: imago/Pressedienst Nord

Laut Polizei soll er jedoch gesagt haben: "Ich lege Sie um, wenn Sie reinkommen." Die Meißner Polizei bekam in der Folge noch Verstärkung aus Dresden und die Wohnungstür wurde durch die Polizei geöffnet. Der Mann habe keine Waffe in der Hand gehabt, als die Beamten ihm schließlich gegenüberstanden, hieß es. Aktuell schaut sich die Polizei nach eigenen Angaben noch einmal gründlich in der Wohnung nach einer möglichen Waffe um.

Ob gegen den Mann wegen Bedrohung ermittelt wird, ist noch unklar. Eine Einweisung in die Psychiatrie sei wahrscheinlich, hieß es. Der Mann befinde sich in Polizeigewahrsam. Der Einsatz in der Neugasse ist seit dem frühen Nachmittag beendet.