Die Autobahn war für die Bergungsarbeiten am Vormittag gesperrt. Am frühen Nachmittag wurde die Autobahn wieder in beide Richtungen freigegeben. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich in Richtung Dresden zurück bis nach Berbersdorf. Es kam zu Rückstau auf die A14. In Richtung Frankfurt staute sich der Verkehr auf der A4 bis Dresden-Neustadt. Die Umleitungsstrecken rund um Freiberg und Meißen waren überlastet.