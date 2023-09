Die Sächsische Winzergenossenschaft Meißen wehrt sich am Donnerstag vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegen ein Verkehrsverbot einzelner Weine im Jahr 2016. Das teilte das Gericht mit. Konkret geht es um Folgen des sogenannten Weinskandals. Die Genossenschaft will juristisch feststellen lassen, dass das Verkaufsverbot durch den Landkreis Meißen unrechtmäßig war.

Zur Vorgeschichte: Im Herbst 2015 waren auf Keltertrauben, die einem Weingut von sächsischen Rebflächen geliefert worden waren, bei einer amtlichen Zufallsprobe Rückstände des Pflanzenschutzwirkstoffs Dimethoat festgestellt worden. Das Mittel war damals im Weinbau in Deutschland nicht zugelassen. Seit 2019 ist der Wirkstoff gegen stechende und saugende Insekten an Pflanzen in der EU auch in anderen Kulturen nicht mehr erlaubt.

Behörden berufen sich auf Nachweisgrenze

Weitere Untersuchungen in den Folgemonaten ergaben, dass Rückstände von Dimethoat in inzwischen ausgebauten Weinen auch bei der Genossenschaft nachgewiesen werden konnten. Mit Bescheiden vom 3. Juni 2016 ordnete der Landkreis Meißen für mehrere von der Winzergenossenschaft hergestellte Weine Verkehrsverbote an, weil der Gehalt an Dimethoat im Wein den Wert von 0,01 Milligramm/Kilogramm überschritt. Zugleich betonten die Behörden seinerzeit zu jedem Zeitpunkt, von den Weinen gehe keine Gesundheitsgefahr aus.

Die von der Genossenschaft beauftragte Rechtsanwaltskanzlei teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit: "Das Verkehrsverbot verstößt aus unserer Sicht klar gegen höherrangiges EU-Recht." Eine Verordnung lege "für Lebensmittel und damit auch für Wein sogenannte Rückstandshöchstgehalte fest". Würden die Produkte die Werte einhalten, seien sie verkehrsfähig. "So liegt der Fall hier", argumentiert der juristische Beistand der Genossenschaft. In den Vorinstanzen ist Sachsens größter Weinproduzent mit seinem Ansinnen abgewiesen worden.

Zuerst fielen die Rückstände unerlaubter Pflanzenschutzmittel bei einer Probe von Keltertrauben in einem Weingut in Diesbar-Seußlitz auf. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/penofoto

Jahrgänge 2014 und 2015 betroffen

Vom Verkehrsverbot betroffen waren den Angaben zufolge Weine der Jahrgänge 2014 und 2015. Mehrere 10.000 Liter Wein hätten nicht verkauft werden dürfen. Auf Nachfrage hieß es, "die Weine sind nachweislich entsorgt worden". Es habe keinen Verschnitt mit unbelasteten Weinpartien gegeben, um die Nachweisgrenze zu unterschreiten. Ob Weine mit den minimalen Dimethoat-Rückständen an Genossenschaftsmitglieder zum Eigenverbrauch abgegeben wurden, dazu hat die Anwaltskanzlei nach eigenen Angaben keine Kenntnis. Mehrere 10.000 Liter Wein durfte die Genossenschaft auf behördliche Anordnung 2016 nicht vermarkten. Bildrechte: IMAGO / suedraumfoto

Millionenschaden für Genossenschaft