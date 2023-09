Allzu schnell werden aber wohl keine Personenzüge auf den Strecken fahren. Denn zunächst müssen die notwendigen Sanierungen geplant, ausgeschrieben und bezahlt werden. Sind die Strecken dann modernisiert, muss der Verkehr von den Zweckverbänden auch bestellt und letztendlich finanziert werden. Realistische Zeitpläne will derzeit niemand nennen - erst Recht vor dem Hintergrund des Mangels an Bauarbeitenden und steigenden Kosten für Material und Energie sowie einem Investitionsstau im Netz der Deutschen Bahn.

Vom Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und dem Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hieß es dazu unisono: Man würde bestellen, wenn das Land zusätzliche Gelder zur Verfügung stellt. Verbindliche Aussagen dazu gibt es vom Wirtschaftsministerium noch keine, folglich auch keinen Zeitplan für die Rückkehr der Züge in den ländlichen Raum.



Ein Sprecher des VVO sagte, Priorität habe der Erhalt des jetzigen Eisenbahn-, Bus- und Stadtverkehrs über das Jahr 2024 hinaus. Steigende Personalkosten, hohe Energiepreise, weniger Einnahmen durch das im Vergleich zu Monatskarten günstigere Deutschlandticket sowie ein anhaltender Mangel an Fahrerinnen und Fahrern könnten entgegen der propagierten Verkehrswende im schlimmsten Fall zu ausgedünnten Fahrplänen oder Abbestellungen von Zugverkehr auf kompletten Strecken führen. An neue Zugverbindungen wollen die regionalen Besteller der Leistungen derzeit gar nicht denken - solange sie nicht mehr Geld vom Freistaat erhalten.