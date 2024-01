Wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung ist gegen einen 45-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Dresden am Montag mitteilten, soll der Beschuldigte am Sonntagmorgen in der Dresdner Neustadt eine 36 Jahre alte Frau mit einem Messer am Hals verletzt haben. Damit habe er sie töten wollen. Die Frau kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Mann sei aufgrund von Zeugenhinweisen nahe des Tatortes festgenommen worden.