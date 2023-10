Einen Tag nach einem Messerangriff in Görlitz hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatte ein 17-Jähriger am Dienstagabend einen Gleichaltrigen unvermittelt in einer Straßenbahn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, der Täter zunächst aus der Tram geflohen. Am Mittwoch habe eine Streife den mutmaßlichen Angreifer in Görlitz aufgegriffen und vorläufig festgenommen.