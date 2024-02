Berlin, Sommer 1942. Hilde (Liv Lisa Fries), eine junge Zahnarzthelferin, schließt sich einer Widerstandsgruppe an, die mit Flugblättern gegen den Krieg protestiert und mit Klebezetteln die Propaganda der Nationalsozialisten anprangert. Sie verliebt sich in Hans (Johannes Hegemann), der als einer der führenden Köpfe in der Gruppe geheime Informationen per Funk in die Sowjetunion übertragen will.