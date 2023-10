Im Prozess um eine mutmaßliche Drogenbande aus Colditz hat die Verteidigung die Aussetzung des Hauptverfahrens beantragt. Grund dafür ist, dass die Ermittlungsbehörden weitere Unterlagen der kriminaltechnischen Untersuchungen nachgereicht haben. Diese müssten jetzt erst einmal gesichtet werden, erklärte die Verteidigung der drei Angeklagten.



Je nachdem, was in den nachgereichten Akten steht, hätten sich ihre Mandanten möglicherweise anders zu den Vorwürfen eingelassen, hieß es weiter. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Auch nicht, ob sich in den Unterlagen neue Erkenntnisse befinden, die die Angeklagten be- oder entlasten.