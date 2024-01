Im ersten deutschen Ermittlungsverfahren zu einem konkreten Kriegsverbrechen in der Ukraine sind der Bundesanwaltschaft die Tatverdächtigen inzwischen bekannt. "Die mutmaßlichen Schützen und verantwortlichen Offiziere konnten bereits identifiziert werden", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) der Deutschen Presse-Agentur.



In dem Verfahren, das Mitte Juli 2023 eingeleitet wurde, geht es um gezielte Schüsse von russischen Streitkräften auf flüchtende Zivilisten in Hostomel vor den Toren der Hauptstadt Kyjiw. Beschossen wurde auch ein Mann aus Borna. Er wollte seine Ehefrau und seinen Sohn retten, als sein Auto von russischen Granaten getroffen wurde. Er überlebte schwerverletzt, mindestens zehn Menschen starben an jenem Tag.