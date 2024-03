Auf dem Marktplatz in Torgau kann es im Sommer gefährlich heiß werden. Das dunkle Pflaster heizt sich auf über 40 Grad Celsius auf. Wie Messungen ergaben, wird es in der Altstadt mehr als sechs Grad wärmer als in den Randbereichen des Stadtzentrums. Im Juli vergangenen Jahres wurde in Torgau der Hitzerekord von 37 Grad aufgestellt.