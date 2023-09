Nach vier Tagen hat die Polizei in Nordsachsen einen vermissten Pilzsammler lebend gefunden. Nach Polizeiangaben war der Torgauer am Sonntag zum Pilze suchen in einen Wald bei Trossin gefahren. Drei Tage später wurde der 69 Jahre alte Mann von Angehörigen als vermisst gemeldet. In einem groß angelegten Sucheinsatz konnte die Polizei zunächst das Auto des Vermissten in dem Wald finden. Am Donnerstagabend wurde auch der Gesuchte im Wald zwischen Trossin und Roitzsch aufgespürt.