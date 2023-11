Die Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag Mitarbeitende des Helios-Klinikums in Pirna zum Warnstreik aufgerufen. Rund 550 Beschäftigten der Bereiche Pflege, Therapie und Verwaltung sind seit 6 Uhr zum Ausstand aufgerufen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Verdi-Sekretär Benjamin Ludwig sagte MDR SACHSEN, das Klinikum sei trotz des Streiks arbeitsfähig. "Jeder, der ein akutes Problem hat, wird behandelt. Wir blockieren nichts. Geplante Eingriffe werden aber verschoben", so Ludwig. Der Streik soll bis 23 Uhr dauern.