Bürgermeister Löwe sieht in dem gelagerten Müll eine Brand- und Umweltgefährdung. "Das war ein altes Heizhaus. Dort sind Tausende von Tonnen drin. Das ist teilweise unterkellert. Wir wissen nicht, ob dort Abflüsse sind, die vielleicht kontaminierte Sachen in die Kanalisation ausspülen", erläuterte er.



Der Kontakt zu dem Grundstücksbesitzer gestalte sich sehr schwierig. Auch eine Anfrage von MDR SACHSEN an die an der Brandadresse ansässigen Firma blieb unbeantwortet.



Da kein Verursacher des Brandes - sei es vorsätzlich oder grob fahrlässig - mehr ausgemacht werden kann, muss laut Gesetz die Stadt Dahlen die Kosten für den Großeinsatz tragen. Löwe rechnet mit Kosten im fünfstelligen Bereich. "Allein das Schaummittel, was wir einsetzen mussten und wieder auffüllen müssen, liegt bei 5.000 Euro."