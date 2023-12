Ein wichtiger Treffpunkt für Einheimische und Zugewanderte war gerade ab 2015 das Mehrgenerationenhaus in Grimma. Der Bürgertreff unterhalte zwar kein Patenschaftsprogramm, erzählt die Leiterin Steffi Selzer, doch die offenen Mittwochstreffs hätten so einige Grimmaer und Geflüchtete zusammengebracht: "Die Menschen begegnen sich, es wird ein gewisses Vertrauen aufgebaut, und man merkt dann auch, man kann miteinander." Selzer erklärt, auf diese Weise stiegen dann Ehrenamtliche tiefer in die Familien ein. Sie seien dadurch tief in deren Alltag drin, "mit Begleitung, mit Deutsch, mit Hausaufgaben machen, mit zu den Ämtern gehen und so weiter".