Am Landgericht Leipzig sind vier junge Männer wegen einer Serie von Brandstiftungen verurteilt worden. Wie ein MDR-Reporter mitteilte, müssen drei der Täter Haftstrafen von bis zu zwei Jahren und neun Monaten verbüßen, die teilweise zur Bewährung ausgesetzt wurden. Der vierte Angeklagte ist zu 800 Arbeitsstunden verurteilt worden.

Die Verurteilten hatten laut Gericht vor zwei Jahren in und um Parthenstein im Landkreis Leipzig insgesamt 29 Feuer gelegt, was große Sachschäden verursachte. Laut dem zuständigen Richter beläuft sich der Gesamtschaden der Taten auf rund 200.000 Euro. Die Männer hatten durch ihre Taten Feuerwehreinsätze ausgelöst und als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr selber an den Einsätzen teilgenommen.