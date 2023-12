Der Prozess wegen fahrlässiger Tötung zweier Männer bei einer Poolparty in Gerichshain bei Leipzig geht in die nächste juristische Runde. Vor gut einem Jahr wurden zwei Männer vom Amtsgericht Grimma vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung freigesprochen. Bei einer privaten Weihnachtsfeier vor vier Jahren sollen die beiden Trockeneis in das Poolbecken gegeben haben. Durch den Austritt von Kohlenstoffdioxid wurden drei Männer bewusstlos, zwei von ihnen starben durch Ertrinken.

Bildrechte: dpa