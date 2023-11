Viele Freiwillige haben sich gemeldet, um am Sonntag rund 1.300 Bäume und Büsche entlang des Bachlaufs der Lossa in die Erde zu bringen. Schon im vergangenen Jahr gab es in Nordsachsen zwischen der Dahlener Heide und dem Wermsdorfer Wald eine erste Pflanzaktion. Künftig soll so der europäischen Wildkatze mehr Schutz und Deckung geboten werden, auf ihrer Wanderung von einem Waldstück ins nächste.