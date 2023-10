In der Leipziger Eisenbahnstraße sind Schüsse gefallen. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, kam es dort am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr an der Kreuzung Einertstraße zu einem Streit zwischen mehreren Unbekannten und einem 57 Jahre alten Mann. Medienberichten zufolge sollen die Unbekannten gemeinsam in einem Auto vorgefahren sein. Das konnte die Polizei nicht bestätigen.

Bildrechte: dpa