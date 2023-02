Die Polizei Leipzig will künftig Autobesitzerinnen und -besitzer besser auf Beschädigungen zum Beispiel an den Reifen hinweisen. Hintergrund ist der mußmaßliche Klima-Prostet am vergangenen Montag. Unbekannte hatten im Leipziger Waldstraßenviertel aus den Reifen von 54 Geländewagen die Luft herausgelassen. Ein Autofahrer bemerkte erst nach einer 25 Kilometer langen Fahrt auf der A9 bei 150 Kilometern pro Stunde den beschädigten Reifen, als dieser zu qualmen begann. Der Fahrer konnte sein Auto noch unter Kontrolle bringen und an einem Rastplatz halten. Der 42-Jährige blieb dabei unverletzt.