Die Fotografin Barbara Klemm war in nahezu der ganzen Welt unterwegs und hat überall Zeitgeschichte dokumentiert. Dabei fing sie einzigartige Momente ein, so den intensiven Kuss der Staatschefs von DDR und UdSSR, Honecker und Breschnew. Eine große Auswahl ihrer Fotografien ist nun unter dem Ausstellungstitel "Helldunkel" in der Galerie für zeitgenössische Kunst (GfzK) Leipzig zu sehen.

Die DDR immer im Blick gehabt

1939 in Münster geboren, hat Klemm viel für die Presse gearbeitet – und dabei immer auch den Osten im Blick gehabt. 35 Jahre hat sie für die Frankfurter Allgemeine Zeitung fotografiert. Klemm sagt dazu: "Die Zeitung, das fand ich jetzt auch im Nachhinein besonders toll, war immer interessiert, wie es in der DDR aussieht. Und wenn Messen waren, kriegten wir ein Visum, was ja sonst ziemlich schwierig war."

Für mich ist dieser Fall der Mauer und die Wiedervereinigung das größte, wichtigste Arbeitserlebnis gewesen, was ich als Fotografin festhalten konnte. Fotografin Barbara Klemm

So entstanden besondere Porträts der DDR, denn Klemm zog es nicht an die Messestände, sie ging durch die Stadt, hat Häuser und Straßen, Stimmungen und vor allem Menschen fotografiert. Sie betont: "Es hat mich wenig die Messe interessiert – aber wie sich das Leben in Leipzig und Rostock abspielt, das fand ich sehr interessant."

Enge Verbindung zu Leipzig

"Helldunkel. Fotografien aus Deutschland" heißt die Wanderausstellung von Klemm, die vor 15 Jahren konzipiert wurde, seitdem quer durch die Welt gereist ist. Und die jetzt in Leipzig in der GfzK zu sehen ist.

Die Stadt Leipzig war eine prägende Station für die Pressefotografin, die Ende Dezember ihren 85. Geburtstag begeht. Hier hat sie mehrere Zeitungsartikel fotografisch begleitet. Ihren eigenen Anteil bewertet sie selbstbewusst: "Das waren für die westlichen Leser sehr interessante Themen und die Zeitung hat gut darüber berichtet. Wenn da ein großes Aufmacherbild in der damaligen Tiefdruckbeilage erschienen ist, war das auch anregend, den Artikel zu lesen."

Geschichten mit Fotos erzählen

Klemms Fotografien sind nie illustrativ, sondern sprechende Bilder und erzählen eigene Geschichten. Sie interessiere das Leben und die einfachen Leute, sagt die Künstlerin, wie sie leben oder gelebt haben und wie deren Situationen sind. Ihr fotografischer Blick fängt das manchmal unerkannt Sehenswerte ein, wie Klemm erläutert: "Sehr vieles, was eigentlich jeder sehen kann auf der Straße, wird oft erst wahrgenommen, wenn es dann plötzlich in einem Bild erscheint."

Das kann ein heruntergekommener Lebensmittelladen mit einer Republikfahne sein, eine Straßenszene in Buckow, ein Besuch im Café Kranzler oder der Blick über die Berliner Mauer in Richtung Osten. Klemm wertet nicht, sondern sieht den perfekten Moment und lässt den für sich sprechen.

Ikonografische Fotografien

Klemms Fotografien werden nicht selten als ikonografisch bezeichnet. Weil sie neben dem Alltag eben auch Weltgeschichte reflektieren und sich ins globale Gedächtnis eingebrannt haben. Es sind Bilder vom Mauerfall und dem Abzug der Sowjets, den Neubauten am Potsdamer Platz oder dem Abriss des Palastes der Republik.

Zu ihrer Motivation sagt sie: "Für mich ist dieser Fall der Mauer und die Wiedervereinigung das größte, wichtigste Arbeitserlebnis gewesen, was ich als Fotografin festhalten konnte. Das ist einfach eine ganz unglaublich tolle Geschichte."

Ihre Bilder zeigen auch die Nachwendezeit, Politiker- und Künstlerporträts etwa. Andere Schwerpunkte der Ausstellung sind Antikriegs-Proteste, Demonstrationen für mehr Rechte von Frauen, gegen Atomkraft und Startbahn West, die Situation von Migranten. Da wirkt "Helldunkel" wieder sehr heutig.