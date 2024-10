Das Erfurter Stadtmuseum zeigt eine Ausstellung mit Fotos aus dem Israel-Gaza-Krieg.

Die Künstlerin Halina Hildebrand war mehrmals in Israel nach dem Überfall der Hamas.

Die Erfurter Ausstellung soll auch ein Beitrag zu einer schwierigen Debatte sein.

"Ich muss zugeben, bei diesen Bildern war das Entsetzen so groß", erzählt die Berliner Fotografin Halina Hildebrand. "Dass man hier ein Stückchen Himmel sieht, war zufällig, aber ganz sicherlich intuitiv." Unter dem Stückchen hellblauer Himmel zerstörte Matratzen, zerfetzte Wände, Möbel, Metallstäbe ragen aus dem Boden. Die großformatigen Fotografien vermitteln ein Bild der Verwüstung, und doch sieht es fast poetisch aus. Bildrechte: Halina Hildebrand

Kunst mit Kontext in Erfurt

Entstanden sind Halina Hildebrands Bilder im Süden Israels, wo vor dem 7. Oktober 2023 noch ein normales Leben herrschte. Ihre Bilder erzählen dokumentarisch, was sie gesehen hat, wen sie in den ehemaligen Kibbuzim traf und welche Menschen dort einst lebten – bis zu jenem Tag, an dem die Hamas brutal Menschen niedergemetzelt und andere als Geiseln genommen hat – teilweise bis heute.

Im Erfurter Stadtmuseum sind Hildebrands Bilder auf einer eigenen Etage zu sehen. Der Ausstellungstitel "Sei a Mensch" ist dem Jiddischen entlehnt und gleichwohl ein Balance-Akt in diesen Zeiten – zwischen Ethik und der Existenz. Das weiß auch der Museumsdirektor Hardy Eidam: "Wir werden neben den einmaligen, sehr intensiven Fotos auch eine Kontextualisierung in Bezug auf die Situation im Gazastreifen bringen. Ich denke, wir machen das ausgewogen, die Seiten darstellen. Aber wir zeigen auch die Wahrheit: Dass wir über Terror reden", so der Direktor. Bildrechte: Halina Hildebrand

Erfurter Foto-Ausstellung zeigt Schrecken und Trauer

Und dass es um Menschen geht, die alles verloren haben, nur noch ein T-Shirt aus ihrer alten Welt in der Hand halten – weil alles andere tot oder zerstört ist. Halina Hildebrand hat viele Angehörige sowie einige Freigelassene und Überlebende gesprochen und fotografiert. "Es sind nicht die Bilder, es sind die Geschichten, die einem den Atem rauben", erklärt Hildebrand.

Sie sei als Fotografin eigentlich ein visueller Mensch, aber die Erzählungen seien ihr dennoch im Ohr hängen geblieben. "Dann gibt es so Sachen: Du legst dich ins Bett, machst die Augen zu, und plötzlich bist du wieder hellwach, weil eine Geschichte dir wieder in den Sinn kommt – und die waren horrend, unvorstellbar", berichtet die Künstlerin.

Nur schwer kann sie selbst diese Bilder und Begegnungen verarbeiten. Meist zeigt sie dokumentarisch Orte und Menschen. Andere Bilder hat sie mehrfach belichtet: Motive liegen übereinander und zeigen Gesichter von maßloser Traurigkeit, Leere und die zerstörte Existenz. Das Fotografieren, sagt sie, sei ein einsamer Job. Bildrechte: Halina Hildebrand

Schwierige Positionen zu Israel und Palästina

Und ja, Position zu beziehen, was politisch in Israel derzeit richtig und falsch laufe, falle nicht nur ihr schwer. Sie weiß um die Wahrnehmung der israelischen Politik, um die Frage nach der Rechtmäßigkeit von Vergeltung und von den zivilen Opfern – auf der einen wie der anderen Seite.