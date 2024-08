Zum gastronomischen Aufbaustudium in Betriebswirtschaft an der Susanna-Eger-Berufsschule in Leipzig hatten sich 17 Studenten angemeldet. Die jungen Leute haben alle bereits eine Ausbildung im gastronomischen Bereich. So wie Kilian. Er ist 21 Jahre alt, Koch und hat praktische Erfahrungen in Bayern, Tirol und auch am Störmthaler See gesammelt. Nun will er dem Schichtsystem in der Gastronomie erst einmal den Rücken kehren, die Kochtöpfe gegen Bücher eintauschen, den Quirl gegen Stift und Zettel. Die zweijährige Bachelor-Ausbildung soll ihn befähigen, sich selbstständig zu machen, einmal selbst ein Restaurant oder sogar ein Hotel zu führen. Sein Traum bekommt aber offenbar gerade Risse.