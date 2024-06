Aber Spielerinnen und Spieler berichten natürlich schon immer, dass der Support, der von den Rängen kommt – und da sind Gesänge eben das, was noch am deutlichsten hörbar ist – dass ihnen das schon Auftrieb gibt und dass es ihnen hilft, die Leistung auf den Platz zu bringen.

Aber ich glaube, mindestens genauso wichtig wie für die Mannschaft, ist es einfach für das Selbsterleben des Stadionpublikums. Die Ekstase ist eben auch wichtig, damit Menschen ins Stadion gehen, und nicht nur das, was auf dem Platz passiert. Also Fans beobachten immer auch sich selbst und sie hören sich auch selbst zu. Ich glaube, hier ist die Hauptfunktion von Fangesängen zu suchen.

Wenn wir in der Vergangenheit zurück gucken, welche Songs sich etabliert haben in Deutschland oder auch weltweit, da gibt es ja so ein paar All-Time-Classics: "Yellow Submarine" oder "It's a Heartache". Letzteres ist ja gerade wieder aktuell mit dem Balkonultra-Song "Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen" wieder sehr populär geworden.