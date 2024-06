Nur ein paar Meter weiter steht der wohl am aufwändigsten geschmückte Platz: Er leuchtet von schon weitem in kräftigem Orange. Ganz vorne hat Jelle Schagen (33) einen Löwen drapiert.

Es ist das Wappentier des Landes und prangt auch auf dem Wappen des heimischen Verbands "Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond". Jelle Schagen sitzt quasi noch in zivil da. Das Frühstück, "heute kein Brot, sondern in diesen Tagen als Barbecue", ist beendet. Auch er ist ein Allesfahrer und könnte bis zum Finale der Oranje-Elf hinterherfahren. Sein besonderes Merkmal: Er schwingt sich zu Fanmarsch und Spiel in ein Löwenkostüm. Kein Wunder, dass auf seinem Trikot kein Name wie "Cruyff", "Van Basten", "Gullit" oder "Van Dijk" steht, sondern schlicht: "The Lion".