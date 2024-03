Die Einbrüche in Kirchengebäude in der Stadt Leipzig und den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen sind nach Angaben der Polizei in den vergangenen drei Jahren etwa gleich geblieben. Wie die Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurden seit 2020 im Durchschnitt jährlich Diebstahlsdelikte in einer mittleren zweistelligen Anzahl registriert. Die durchschnittliche Schaden betrug laut Polizei in diesen Jahren zwischen 300 und 600 Euro.