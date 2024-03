Das ist keine Frage, die wir in Deutschland lösen können. Lenk- und Ruhezeiten sind europaweit als Sozialvorschriften einheitlich gestaltet. In Deutschland haben wir darüber hinaus die normalen Arbeitszeitvorschriften, hier kann man in der Regel nicht länger als zehn Stunden am Tag arbeiten. Wenn man diese einigermaßen kreativ gestaltet, kann man sieben Tage in der Woche arbeiten – und Busfahrer fahren ja am Wochenende.