Der Cannabis-Konsum in Leipzig stieg in den vergangenen drei Jahren. Das sind die Zahlen aus den jüngsten drei Suchtreports.

Jeder fünfte Schüler unter 18 Jahren (20 Prozent) und jeder zweite volljährige Schüler gab an, irgendwann schon einmal Marihuana konsumiert zu haben. Bei den Minderjährigen in Leipzig sind das mehr als doppelt so viele wie im Bundesschnitt. Der liegt bei nur 8,3 Prozent. Zu ihrem regelmäßigen Konsum sagen vier Prozent der Minderjährigen im Leipzig, dass sie einmal in der Woche Haschisch nutzen. Bei den volljährigen Schülerinnen und Schülern sind es zehn Prozent.