Leipzig begeht in diesem Jahr zum 26. Mal das Festival "Courage". Veranstalter und Musiker werben dabei für Offenheit und ein friedliches Miteinander. "Insbesondere vor dem Hintergrund des andauernden Krieges in der Ukraine ist dieses Event ein wichtiges politisches Signal", teilten sie am Montag bei der Vorstellung des diesjährigen Programms mit.



In diesem Jahr werden auf der Courage-Bühne der Hamburger Musiker Olli Schulz & Band, Sängerin Ilgen-Nur, Rapperin Rote Mütze Raphi und die Berliner Band Jamila & The other heroes stehen. Außerdem wird die Siegerband des Jugendfestivals "Junge Musiker gegen Gewalt und Rassismus" auftreten, die an diesem Sonnabend gekürt wird. Moderiert wird der Abend von Tim Thoelke und Julius Fischer.

Mit Olli Schulz haben sich die Organisatoren einen musikalischen Gast eingeladen, der politisch und gesellschaftlich für mehr Toleranz eintritt und damit für das Anliegen des Festivals steht. Bildrechte: dpa