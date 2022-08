Unbekannte sollen in filmreifer Manier bei einem Juwelier in der Petersstraße in der Leipziger Innenstadt eingebrochen sein. Ersten Informationen zufolge sollen sie in der Nacht zu Montag mit einem dunkelblauen Auto durch die Fußgängerzone gefahren sein und das Auto als Rammbock genutzt haben, um die Sicherheitsglasscheiben zu zerstören. Sie rissen Glas und ein Gittertor aus der Verankerung, berichtet ein Reporter MDR SACHSEN. Minuten später seien demnach die ersten Einsatzautos der Polizei am Geschäft gewesen.