In Leipzig ist die Entscheidung gefallen, welcher Entwurf eines neuen Freiheits- und Einheitsdenkmals umgesetzt werden soll.

Gewonnen hat ein gemeinschaftlicher Entwurf von Architekten und einer Künstlerin aus Leipzig.

Mit dem Bau des Denkmals auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz soll im Oktober 2025 begonnen werden.

Der Sieger des künstlerischen Wettbewerbs um die Gestaltung des neuen Einheits- und Freiheitsdenkmals in Leipzig steht fest. Wie die Jury am Mittwochvormittag in Leipzig bekanntgab, hat man sich mit großer Mehrheit für den gemeinschaftlichen Entwurf "Banner, Fahnen, Transparente" von ZILA Architekt.innen, Künstlerin Bea Meyer und Architekt Michael Grzesiak entschieden. Die Sieger erhalten 35.000 Euro.

Insgesamt hatten 32 Architektinnen und Künstler aus sechs Ländern ihre Entwürfe für den künstlerischen Wettbewerb eingereicht. Die Entscheidung trafen 13 Jury-Mitglieder; Jury-Vorsitzender ist der norwegische Architekt Kjetil Thorsen, der u.a. den Museumskomplex am New Yorker Ground Zero plante. Bildrechte: Ole Steffen/MDR

Leipziger Entwurf für neues Einheitsdenkmal überzeugte Jury

Überzeugt hat der Siegerentwurf die Jury mit seiner "zugleich abstrakten und konkreten Würdigung" von Protestbewegungen im Allgemeinen und der Friedlichen Revolution von 1989 im Besonderen.



"Die kraftvolle Inszenierung der 50 über den Platz verteilten Objekte, in den Boden gesteckte Banner, Fahnen und Transparente, überlässt den Betrachtenden Raum für Assoziation, Aneignung und Partizipation", heißt es im Kommentar der Jury. Das Denkmal schaffe "einen kraftvollen und inspirierenden Ort für die würdevolle Auseinandersetzung mit Kernfragen der Demokratie". Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Der Weg bis zum Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal

Schon seit 2008 gibt es Pläne neben Berlin auch in Leipzig ein Freiheits- und Einheitsdenkmal zu bauen. Das geschah damals auf Initiative sächsischer Abgeordneter im Bundestag. Nachdem auch die Stadt Leipzig damit einverstanden war, gab es daraufhin einen ersten Anlauf zur Umsetzung, der jedoch erfolglos war.



2017 hat der Bundestag seinen Beschluss erneuert, ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig aufzubauen. Die Stiftung Friedliche Revolution hat 2021 im Auftrag der Stadt Leipzig die Koordinierung der Planung übernommen. Schließlich konnten sich im März 2024 Künstler und Architekten zur Teilnahme am künstlerischen Realisierungswettbewerb anmelden. Im Juni 2024 hatten die ausgewählten Künstler:innen die Auslobung mit der Wettbewerbsaufgabe erhalten.

Baubeginn des Denkmals für Oktober 2025 geplant

Das Denkmal soll ab Oktober 2025 auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz errichtet werden. Dafür steht ein Budget von bis zu fünf Millionen Euro bereit, davon stammen 2,5 Millionen vom Bund.