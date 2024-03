Die Verhandlungen um Gehaltsansprüche zwischen einem ehemaligen Mitarbeiter des Solar-Startups Enpal und dem Unternehmen sind vorerst gescheitert. Wie der ehemalige Mitarbeiter Aaron Konopatzki am Ende der Verhandlung MDR SACHSEN sagte, konnten sich die Konfliktparteien in einer sogenannten Güteverhandlung am Montag nicht einigen. Konopatzki lässt sich durch die Gewerkschaft Freie Arbeiter*innen Union (FAU) vertreten. Die FAU fordert nach eigenen Angaben von dem Unternehmen ausstehende Gehaltsansprüche für ihr Mitglied Aaron Konopatzki. Die FAU wird vom sächsischen Verfassungsschutz als anarchistische Gruppe eingestuft.