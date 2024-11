Am Landgericht Leipzig wurde am Dienstag der Prozess gegen einen Pflegehelfer fortgesetzt. Der 36-Jährige soll sich seit 2020 als falscher Arzt ausgegeben haben. Sein Anwalt kündigte zuvor eine umfassende Aussage an. Mehr als 200 Patienten soll der Angeklagte vor mehr als drei Jahren in der Leipziger Dieskaustraße "behandelt" haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem den Missbrauch von Titeln, vorsätzliche und gefährliche Körperverletzung sowie unbefugtes Ausstellen von Gesundheitszeugnissen vor.