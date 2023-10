Selbst mal Patient sein

Fakten zur Erfolgsserie "In aller Freundschaft" Nachdem am 26. Oktober 1998 die erste Folge mit dem Titel "In Leipzig" ausgestrahlt wurde, hat sich die Serie aus der "Sachsenklinik" zum Publikumsmagnet entwickelt. Rund fünf Millionen Menschen schauen regelmäßig die neuen Episoden. Erst im Januar flimmerte die 1000. Folge über die Bildschirme, Staffel 27 und 28 sind bereits geplant.



Dabei verlief nicht die Produktion der Serie nicht immer problemlos. 2005 wurde bekannt, dass die Produktionsfirma Schleichwerbung von Pharma-Firmen bei "In aller Freundschaft" platziert hatte. Der MDR sperrte die betroffen Folgen für weitere Ausstrahlungen und ließ sie überarbeiten.