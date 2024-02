"Wer macht Leipzig den Hof?" – diese Frage steht über der Pressekonferenz im Bürgerbüro gleich neben dem Neuen Rathaus von Leipzig. Das klingt spielerisch leicht, so als wollte sich Leipzig einfach dem Bauchgefühl nach für einen jener Entwürfe entscheiden, die sich mit ihren Plänen für die Bebauung einer der größten innerstädtischen Brachen Deutschlands empfehlen: dem Matthäikirchhof, ein fast zwei Hektar großes Areal am Rande des Leipziger Innenstadtrings.

Dann wurde ein "Code" mit den wesentlichen Elementen für das zu planende Ensemble erarbeitet, der wiederum die Grundlage bildete für den nun beendeten städtebaulichen Wettbewerb. Diesen Prozess des Austauschens und Streitens hat die Stadt sorgfältig dokumentiert und online für alle einsehbar transparent gemacht – ein in Umfang und Gründlichkeit beispielhaftes Verfahren.

Mit einem kleinen Exkurs zu Beginn der Pressekonferenz erinnert Baubürgermeister Thomas Dienberg noch einmal daran, welche Faktoren es gebieten, sich mehr noch als sonst sorgfältig Gedanken zu machen darüber, wie das Areal des Matthäikirchhofs zu gestalten sei. Zunächst die Geschichte: Dort liegen die Wurzeln der Urbs Libzi von vor ungefähr 1000 Jahren. An diesem Ort hat eine Stadtgesellschaft Spuren hinterlassen einer höchst wechselhaften Geschichte. Nur dass diese Spuren in den Bombennächten 1943 weitgehend ausgelöscht wurden.

Auf dem Terrain eines einst lebendigen städtischen Quartiers um eine Kirche herum dominieren heute kalte, abweisende Plattenbauten. Errichtet wurden sie in den 80er-Jahren für Stasi-Zentrale und Polizei-Direktion. Nur noch Teile des Bestands werden heute genutzt, etwa vom Stasi-Museum an der "Runden Ecke", dem Stasi-Unterlagen-Archiv und einem Schulmuseum.

Viele Menschen in Leipzig wünschten sich, die betongewordenen Zeugnisse einstiger Repression würden am besten abgerissen. Andere plädieren für Wahrung des Bestands. Ihre Argumente sind: Ressourcen-Knappheit, Klima-Schutz, "graue Energie". Und ihre Empfehlung: Neu- und Umgestalten, Spuren der Geschichte mahnend bewahren. Das Gebot der Sorgfalt und Sensibilität, es ergibt sich zudem aus einem Umstand, den Dienberg einen Glücksfall nennt: Kaum irgendwo sonst sei ein so großes innerstädtisches Terrain als Baufläche Eigentum der öffentlichen Hand und biete somit die Chance zur Gestaltung im Einvernehmen mit der Bürgerschaft.